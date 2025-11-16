БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

Ирландия си осигури участие на плейофите за Мондиал 2026 с гол в последната минута срещу Унгария

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Драма до последните секунди на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща.

Ирландия Трой Парът
Снимка: БТА
Ирландия победи Унгария с 3:2 в мач от последния 6-и кръг от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. С гол в последната 96-а минута ирландците си гарантираха второто място в класирането и ще участват в баражите за участие на Мондиала.

Домакините откриха резултата след само 175 секунди игра на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща. Даниел Лукач засече с глава центриране на Домикин Собослай.

Гостите възобновиха равенството с гол от дузпа на Трой Парът, отсъдена за нарушение на Атила Салай срещу Чидози Огбене.

В края на първото полувреме домакините върнаха преднината си. Барнабаш Варга овладя на гърди подаване на Милош Керкез и стреля от воле извън наказателното поле.

След почивката Адам Ида стори всичко по силите си да донесе ново равенство, но голът му бе отменен заради засада.

Все пак островитяните отново изравниха, десет минути преди края на редовното време. Фин Азаз изведе Трой Парът сам срещу вратаря и нападателят копна топката за 2:2.

В 96-ата минута играчите на Хеймир Халгримсон стигнаха до успеха. Трой Парът оформи хеттрика си и се превърна в героя за своята страна. Нападателят отбеляза 5 гола в последните два мача - 3 за успеха над Ирландия и 2 при победата над Португалия с 2:0.

Ирландия завършва на второто място в класирането с актив от 10 точки. Унгария остава на 3-ата позиция в подреждането с 8 пункта.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Национален отбор на Унгария по футбол

