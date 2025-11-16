Португалия вкара девет гола на Армения и се класира на Мондиал 2026

Португалия постигна впечатляваща победа с 9:1 над Армения в последния си мач от световните квалификации, като зрителите станаха свидетели на истински голов спектакъл и два хеттрика – на Бруно Фернандеш и Жоао Невеш.

Домакините откриха резултата още в 7-ата минута. Бруно Фернандеш стреля опасно, Авагян изби, но Ренато Вейга бе най-бърз при добавката и даде аванс на Португалия. Армения обаче отговори бързо – в 18-ата минута Сперциян засече центриране на Ранос за 1:1.

Португалците реагираха светкавично. В 28-ата минута груба грешка в защитата на гостите подари топката на Гонзало Рамош, който възстанови преднината. Секунди по-късно нови колебания в отбраната позволиха на Жоао Невеш да покачи на 3:1.

В 40-ата минута Авагян спаси удар на Бернардо Силва след великолепен пас на Бруно Фернандеш, но при последвалия пряк свободен удар Невеш отбеляза феноменален гол за 4:1. В добавеното време на първата част Португалия получи дузпа, а Бруно Фернандеш реализира хладнокръвно.

След почивката „мореплавателите“ продължиха да доминират. В 52-ата минута Фернандеш вкара втория си гол в мача, а в 72-ата оформи хеттрика си, отново от дузпа.

Шоуто продължи и в 81-ата минута, когато Жоао Невеш оформи своя хеттрик след разбъркване в наказателното поле на Армения. Крайното 9:1 бе оформено в добавеното време от Франсиско Консейсао.

Португалия е на първо място в групата с актив от 13 точки и ще участва на световно първенство за седми пореден път. Арменците са на последна позиция с 3 пункта.