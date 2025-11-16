БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Габриел Магаляеш е освободен от лагера на Бразилия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Защитникът на Арсенал е получил контузия в бедрото по време на контрола.

Габриел Магаляеш
Снимка: БТА
Слушай новината

Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш е освободен от международния си мач за Бразилия, след като получи контузия в бедрото по време на победата с 2:0 в приятелски мач над Сенегал на стадион „Емирейтс“. Габриел получи травмата малко преди края на мача в събота и получи лечение, преди да бъде сменен.

"Селесао" публикува актуализация на състоянието за централния защитник на „артилеристите“, потвърждавайки, че той ще се върне при лидерите във Висшата лига за допълнително лечение.

„Габриел Магаляеш няма да пътува с отбора за мача срещу Тунис. Защитникът напусна терена, след като почувства болка в адукторния мускул на дясното си бедро. Следователно играчът няма да пътува с отбора за мача срещу Тунис в Лил. Никой друг играч няма да бъде повикан да го замести“, се казва в изявление на уебсайта на Бразилската футболна конфедерация.

Отсъствието на Габриел би било сериозен удар за „артилеристите“ след добрия старт на сезона, базиран на стабилна защита, която е допуснала само 5 гола в 11 мача от Висшата лига.

Свързани статии:

Бразилия се наложи над Сенегал в контрола
Бразилия се наложи над Сенегал в контрола
Естевао и Каземиро се разписаха през първото полувреме.
Чете се за: 00:37 мин.
#Габриел Магаляеш #ФК Арсенал #национален отбор на Бразилия по футбол

