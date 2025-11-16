Габриел Магаляеш е освободен от лагера на Бразилия

Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш е освободен от международния си мач за Бразилия, след като получи контузия в бедрото по време на победата с 2:0 в приятелски мач над Сенегал на стадион „Емирейтс“. Габриел получи травмата малко преди края на мача в събота и получи лечение, преди да бъде сменен.

"Селесао" публикува актуализация на състоянието за централния защитник на „артилеристите“, потвърждавайки, че той ще се върне при лидерите във Висшата лига за допълнително лечение.

„Габриел Магаляеш няма да пътува с отбора за мача срещу Тунис. Защитникът напусна терена, след като почувства болка в адукторния мускул на дясното си бедро. Следователно играчът няма да пътува с отбора за мача срещу Тунис в Лил. Никой друг играч няма да бъде повикан да го замести“, се казва в изявление на уебсайта на Бразилската футболна конфедерация.

Отсъствието на Габриел би било сериозен удар за „артилеристите“ след добрия старт на сезона, базиран на стабилна защита, която е допуснала само 5 гола в 11 мача от Висшата лига.