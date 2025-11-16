Славия и Септември не се победиха в контрола по време на паузата за националните отбори. Двата тима завършиха наравно след 2:2 в контрола, която се изигра на стадиона в столичния квартал „Драгалевци“.

Никола Фонтейн даде аванс в полза на домакините в 18-ата минута на двубоя, а пропуски пред вратата на Септември направиха Артьом Враганов, Денислав Александров и Марко Милетич.

"Белите" се върнаха в двубоя в 54-ата минута след попадение на Васил Казълджиев, а четири минути след това и Никола Савич с глава също беше точен във вратата на септемврийци.

Близо четвърт час преди края на редовното време Мои Пара фиксира крайното 2:2.

В двубоя участва Валентин Йотов, който кара пробен период в Славия. 19-годишният халф е роден в САЩ, а между 2018 и 2025 година играе в академията на Байерн Мюнхен. Йотов е юношески национал на България.