Иржи Лехечка е първото препятствие пред Григор Димитров на турнира в Доха

Григор Димитров научи своя съперник на старта на турнира ATP 500 в Доха. Най-добрият български тенисист ще има за съперник Иржи Лехечка в първия кръг. Това отреди жребият, който бе изтеглен днес. Чехът определено може да се счита за тежък съперник, тъй като спечели наскоро титлата в Бризбейн, където се справи с хасковлията на полуфиналите.

До момента двамата са играли четири пъти, като Лехечка води в преките двубои с 3-1 победи. Димитров е спечелил единствения си мач срещу него през 2022-а в първия кръг на Откритото първенство на Австралия.

Както знаем, Гришо се възстановява от контузия, а турнирът на катарска земя ще бъде първият за него след травма в адукторите. Именно заради въпросната контузия българинът се отказа от участие в Бризбейн и Australian Open. Той е седми поставен в схемата и ако елиминира Лехечка, във втория кръг ще срещне победителя от срещата между унгареца Фабиан Марошан и тунизиеца Азиз Дугаз.

