Иржи Лехечка и Феликс Оже-Алиасим ще си оспорват титлата в Брюксел

Чехът надделя над французин, а канадецът елиминира белгиец.

Иржи Лехечка и Феликс Оже-Алиасим ще си оспорват титлата в Брюксел
Снимка: БТА
Иржи Лехечка и Феликс Оже-Алиасим ще спорят за титлата на турнира ATP 250 в Брюксел.

Чехът отказа французина Джовани Мпечи-Перикар след два тайбрек - 7:6 (3), 7:6 (7) в първия полуфинал за дена. В мача нямаше нито един пробив между двамата състезатели, които изпълняват отлично сервис и всичко се реши от по-здравите нерви на чеха в двата тайбрека. Мпечи-Перикар записа 19 аса от сервис срещу 11 за Лехечка, но французинът направи три пъти повече непредизвикани грешки - 12 срещу 4.

Във втория полуфинал канадецът надигра представителя на домакините Рафаел Колиньон със 7:6 (2), 6:4. Мачът също бе много оспорван, като канадецът направи само един пробив във втория сет, който бе достатъчен за крайната победа.

