Испанец триумфира след драматичен финал на ATP Challenger турнира в Пловдив

Испанецът Иняки Монтес-Де Ла Торе спечели титлата на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се проведе при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

Във финалната среща Монтес-Де Ла Торе надделя над австриеца Сандро Коп със 7:6(5), 3:6, 7:6(8) след истински тенис спектакъл, продължил 3 часа и 24 минути. Двубоят предложи множество обрати, а победителят беше определен едва след тайбрек в решителния трети сет.

Най-добре от българските представители се представи националът за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров. 23-годишният тенисист постигна три поредни победи и достигна до полуфиналите – най-доброто му класиране в турнир от сериите ATP Challenger.

Силното представяне донесе на Нестеров 14 точки за световната ранглиста, а през следващата седмица той ще се изкачи в Топ 370 на света, което ще бъде рекордно класиране в професионалната му кариера.

Титлата на двойки спечелиха нидерландците Ярно Янс и Нилс Вискер, които във финала се наложиха с 6:4, 7:5 над Томас Фанкат (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

Организирането на турнира в Пловдив е част от усилията на Българската федерация по тенис да предостави повече възможности на българските национали и водещите ни състезатели да участват в силни международни турнири на родна земя. Основната цел е те да трупат ценен опит, да се състезават срещу качествени съперници и да печелят точки за световната ранглиста, без да се налага да пътуват в чужбина.