БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Испания преодоля Чехия и ще играе на полуфиналите за Купа Дейвис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

За шсткратния шампион в турнира предстои сблъсък с победителя от мача между Германия и Аржентина.

Испания преодоля Чехия и ще играе на полуфиналите за Купа Дейвис
Снимка: БТА
Слушай новината

Шесткратният шампион Испания се класира за полуфиналите в турнира за купа Дейвис - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

В третия четвъртфинал от програмата на турнира в Болоня испанците надиграха с 2:1 успеха тима на Чехия, който триумфира за последен път в надпреварата през 2013 година.

За разлика от предишните два четвъртфинала между Белгия и Франция и Италия и Австрия, които бяха решени още след мачовете на сингъл, днес двубоят на двойки трябваше да реши изхода на сблъсъка.

В него Марсел Гранойерс и Педро Мартинес се наложиха със 7:6(8), 7:6(8) над Томаш Махач и Якуб Меншик.

И двата сета се развиха по сходен сценарий, като и в двата чешката двойка имаше сетболи в тайбрека - три в първия и два във втория, но и в двата испанците показаха много здрави нерви и успяха да ги обърнат.

Преди това в мачовете на сингъл двата тима си размениха бързи победи.

Меншик даде преднина на Чехия, след като наниза 20 аса и се наложи със 7:5, 6:4 за час и 41 минути.

След това обаче Хауме Мунар запази шансовете на Испания с успех с 6:3, 6:4 над 17-ия в световната ранглиста Иржи Лехечка.

На полуфиналите Испания ще играе с победителя от мача между Германия и Аржентина, който е по-късно днес.

#Купа Дейвис 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
1
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
3
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
4
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
5
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
6
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Тенис

Историята на успешната тенисистка Брияна Мартин Иванова
Историята на успешната тенисистка Брияна Мартин Иванова
Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Ираклион Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Ираклион
Чете се за: 00:50 мин.
Александър Донски допусна поражение във втория кръг турнир от сериите „Чалънджър 100“ Александър Донски допусна поражение във втория кръг турнир от сериите „Чалънджър 100“
Чете се за: 00:50 мин.
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Търнава Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Търнава
Чете се за: 00:52 мин.
Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Анталия Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Анталия
Чете се за: 01:37 мин.
Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Ираклион Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Ираклион
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Великобритания удължи дерогацията за България
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери 120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР) След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Протест срещу поскъпването на паркирането в София Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
"Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ