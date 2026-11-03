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Испанският министър на транспорта подаде оставка заради влаковата катастрофа с 69 жертви

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 03:35 мин.
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Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте подаде оставка след влакова катастрофа миналата седмица, при която загинаха 69 души. Инцидентът е сред най-тежките железопътни трагедии в Европа през този век.

Пуенте, който по-рано обеща да работи „неуморно“ за възстановяване на доверието във втората по големина високоскоростна железопътна мрежа в света, заяви също, че се оттегля от списъка с кандидати за общите избори, насрочени за 29 ноември.

Опозицията, която настояваше за оставката на Пуенте, както и синдикатите, го критикуваха, че изглежда прехвърля цялата вина за катастрофата върху един служител в диспечерски център.

Инцидентът стана в сряда край село Урда, на около 130 километра южно от Мадрид, когато влак на държавната компания „Ренфе“ (Renfe) се вряза в задната част на спрял влак на частната испанска компания „Ирио“ (Iryo). Отказът на автоматична система за безопасност спря движението на всички влакове по 63-километров участък от железопътната линия. Въпреки това диспечерски център разрешил на влака на „Ренфе“ да продължи пътуването си.

Сред мерките, обявени от Пуенте на по-ранна пресконференция днес, беше разработването на софтуер за диспечерските центрове, който да подава автоматични предупреждения и да улеснява откриването на нередности в движението.

Министърът съобщи, че ще бъде създаден агент с изкуствен интелект, който да контролира системата и да „сведе до минимум възможността за човешка грешка“. Той определи предложението като безпрецедентно.

Пуенте добави, че в случаите, когато диспечер взема решение при неработеща автоматична система за безопасност, то ще трябва да бъде потвърдено от втори служител.

Синдикатът на машинистите „Семаф“ (Semaf), който обяви стачки в „Ренфе“ за 10 и 12 ноември, осъди влошаването на условията на труд и използването на „системи в авариен режим“.

Критиците твърдят, че инвестициите в поддръжката не са успели да наваксат увеличаването на броя на пътниците след либерализацията на испанската железопътна мрежа през 2021 г., която позволи на частни компании да сложат край на продължилата десетилетия монополна позиция на „Ренфе“.

В отговор на исканията на синдикатите Пуенте заяви, че условията на труд на служителите в диспечерските центрове ще бъдат реформирани, включително по отношение на почивките и наблюдението на нивата на умора.

Министърът обяви и пакет от помощи в размер на 30 милиона евро за семействата на загиналите и десетките ранени при катастрофата миналата седмица.

Катастрофата е вторият сблъсък между високоскоростни влакове в Испания тази година и отново постави въпроси за безопасността на железопътния транспорт, след като през януари при инцидент в южната област Андалусия загинаха 46 души.

#испански министър на транспорта #подаване на оставка #влакова катастрофа

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