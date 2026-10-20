Испанският съдия Алехандро Ернандес ще ръководи мача на Левски с Виктория Пилзен

Испанският рефер Алехандро Ернандес получи наряд да ръководи мача от третия кръг от Лига Европа между Виктория Пилзен и Левски в четвъртък (22 октомври) от 22:00 часа българско време.

Сънародниците му Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо ще бъдат асистенти на срещата, а четвъртият съдия също е от Испания - Хосе Луис Мунуера. ВАР съдиите също са от Испания - главен е Хавиер Иглесиас Виянуева, а негов помощник - Алехандро Муньос Руис.

43-годишният Алекандро Ернандес е международен съдия от 2014 година. През миналата година той е главен съдия на мача от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига между Ференцварош и Лудогорец в Будапеща, завършил 3:0 за унгарския шампион. Тогава той показва седем жълти картона - четири за играчите на Лудогорец, но показва жълт картон и на треньора на разградчани Руи Мота, а гони от скамейката с червен картон лекаря на българския тим Валентин Великов.