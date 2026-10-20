БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно...
Чете се за: 03:22 мин.
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските...
Чете се за: 06:20 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик -...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Испанският съдия Алехандро Ернандес ще ръководи мача на Левски с Виктория Пилзен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Българският шампион гостува в Пилзен в четвъртък (22 октомври) от 22:00 часа.

Алехандро Ернандес
Снимка: БТА
Слушай новината

Испанският рефер Алехандро Ернандес получи наряд да ръководи мача от третия кръг от Лига Европа между Виктория Пилзен и Левски в четвъртък (22 октомври) от 22:00 часа българско време.

Сънародниците му Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо ще бъдат асистенти на срещата, а четвъртият съдия също е от Испания - Хосе Луис Мунуера. ВАР съдиите също са от Испания - главен е Хавиер Иглесиас Виянуева, а негов помощник - Алехандро Муньос Руис.

43-годишният Алекандро Ернандес е международен съдия от 2014 година. През миналата година той е главен съдия на мача от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига между Ференцварош и Лудогорец в Будапеща, завършил 3:0 за унгарския шампион. Тогава той показва седем жълти картона - четири за играчите на Лудогорец, но показва жълт картон и на треньора на разградчани Руи Мота, а гони от скамейката с червен картон лекаря на българския тим Валентин Великов.

#Виктория Пилзен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин
2
Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин
Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано
3
Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
4
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени „Старлинк“ край София
5
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени...
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
6
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
4
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Футбол

България U15 спечели Турнира за развитие на УЕФА
България U15 спечели Турнира за развитие на УЕФА
Георги Кабаков ще ръководи мач на Селтик в Лига Европа Георги Кабаков ще ръководи мач на Селтик в Лига Европа
Чете се за: 01:40 мин.
Ерик тен Хааг: Кристиано Роналдо предаде мен и Манчестър Юнайтед Ерик тен Хааг: Кристиано Роналдо предаде мен и Манчестър Юнайтед
Чете се за: 04:42 мин.
Съдия от Висшата лига ще ръководи мача между Нордселанд и ЦСКА Съдия от Висшата лига ще ръководи мача между Нордселанд и ЦСКА
Чете се за: 01:47 мин.
Ханзи Флик: ПСЖ е най-добрият отбор в света през последните две години Ханзи Флик: ПСЖ е най-добрият отбор в света през последните две години
Чете се за: 03:10 мин.
Ще спре ли ПСЖ машината за голове Барселона? Ще спре ли ПСЖ машината за голове Барселона?
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за разузнаване и засичане на рискове Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за разузнаване и засичане на рискове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ЦИК: 6 590 000 души имат право на глас за вота в неделя ЦИК: 6 590 000 души имат право на глас за вота в неделя
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Акция на ГДБОП в Бургас: Антимафиоти нахлуха в офис на IT специалисти Акция на ГДБОП в Бургас: Антимафиоти нахлуха в офис на IT специалисти
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
С надценка от 140% - КЗП с нови данни за проверките в търговските...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив,...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Топло и слънчево време, с температури до 23° днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ