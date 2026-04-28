БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Историческа резиденция, използвана от Галилео Галилей във Флоренция, се продава за 12,5 млн. евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази
Историческа резиденция, използвана от Галилео Галилей във Флоренция, се продава за 12,5 млн. евро
Слушай новината

Историческа резиденция във Флоренция, свързвана с Галилео Галилей, е обявена за продажба на цена от 12,5 милиона евро, съобщи АПА.

По данни на брокерската компания Lionard Luxury Real Estate имотът включва кула, за която се смята, че е била използвана от учения за астрономически наблюдения в началото на XVII век. В близост до сградата се е намирал и домът, в който е живял Галилей. Възпоменателна плоча отбелязва, че от това място той е правил свои наблюдения, довели до изводите му за движението на Земята.

Резиденцията разполага с 642 кв. метра жилищна площ и градина, която е приблизително 330 кв. метра, подходяща за събития с до 120 гости. Кулата има две тераси, едната от които предлага 360-градусова панорамна гледка към града - от катедралата до форта „Белведере“, а в близост са и градините „Боболи“.

Имотът е собственост на американски предприемач, който го е използвал като семейна резиденция. По неофициална информация вече има засилен интерес от потенциални купувачи.

Триетажната сграда съчетава исторически елементи със съвременно оборудване. На приземния етаж са разположени дневна с излаз към градината, фитнес зона и кухня с просторна веранда. Първият етаж включва представителни помещения и допълнителна кухня, а на втория се намират основна спалня с две бани и кабинет, пише още АПА.

#Галилео Галилей #историческа резиденция #Флоренция

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ