Исторически дом, свързан с Галилео Галилей, търси нов собственик

Историческа къща във Флоренция, свързвана с Галилео Галилей, е обявена за продажба за 12,5 милиона евро.

Според брокерската компания Lionard Luxury Real Estate имотът включва кула, от която се смята, че ученият е наблюдавал звездите през XVII век. В близост се е намирал и неговият дом, а днес има паметна плоча, която напомня за откритията му.

Резиденцията разполага с над 600 кв. метра площ и градина, подходяща за събития. Кулата предлага панорамна гледка към града, включително към известни забележителности.

Сградата съчетава история и модерни удобства – има просторни зали, кухня, фитнес зона, няколко спални и тераси. Имотът в момента е собственост на американски предприемач, а интересът към него вече е голям.