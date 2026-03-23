Италианецът Франческо Табелини вече не е треньор на Париж Баскетбол

Това е първият път в кратката, но вече богата история на парижкия oтбор, в който той се разделя с треньора си по средата на сезона. Юлиус Томас ще поеме поста до края на сезон 2025-26.

Снимка: Icon Sport
Париж Баскетбол обяви напускането на треньора Франческо Табелини. Загубата с 85:95 в неделя вечер у дoма срещу Бург-ан-Брес във френското баскетболно първенство, се оказа последната за наставника.

Според информация на вестник L’Équipe, роденият в Италия треньор е бил уволнен веднага след поражението. От Париж Баскетбол потвърдиха новината по-късно.

Но поредицата от загуби (четири във всички състезания), ранните елиминации от Купата на Франция и Купата на лидерите, както и разочароващата кампания в Евролигата (въпреки престижните победи срещу Барселона, Реал Мадрид и Панатинайкос), и въпреки колосалния и безпрецедентен бюджет от близо 29 милиона евро, се оказаха фатални.

Това е първият път в кратката, но вече богата история на парижкия oтбор, в който той се разделя с треньора си по средата на сезона. Дори американецът Уил Уийвър (2022-2023), чиито методи и резултати бяха противоречиви, издържа целия сезон, преди да напусне клуба.

Табелини пристигна в клуба като „взискателен“ треньор и „неуморим работник“ по думите на президента на Париж баскет Дейвид Кан.

42-годишният италианец дойде с репутацията на треньор, който ще наложи ярък, офанзивен и интензивен стил на игра. За негово съжаление, той така и не успя да изпълни целите си в столицата.

В Париж той наследи бразилеца Тиаго Сплитер (2024-2025), който осигури дубъл от Купата на Франция и френското първенство, и същевременно достигна до четвъртфиналите на Евролигата. В момента Сплитер е треньор на Портланд Трейл Блейзърс в НБА.

Табелини бе наследен от 28-годишния Юлиус Томас. Той пристига в клуба като асистент през 2023 г. и познава перфектно парижкия баскетбол. Германецът вече е най-младият старши треньор в настоящата кампания на Евролигата.

Неговата мисия ще бъде да спре лошата серия в елита на Франция. Париж баскет, настоящият френски шампион, в момента е на 3-то място (зад лидерите в лигата Монако и Нантер) с баланс 16-7.

