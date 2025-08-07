Италианка ще атакува световното първенство по художествена гимнастика с елемент, който носи нейното име

Новата звезда на италианската художествена гимнастика Тара Драгаш записа името си със златни букви в историята на световната художествена гимнастика. 18-годишната гимнастичка ще атакува предстоящото световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро с личен елемент, който носи нейното име.

Движението е завъртане на 360 градуса „Арабеск“, като задният крак е вдигнат в хоризонтално положение, придържан от ръка, а торсът е наведен назад в хоризонтално положение. Стойността му е 0,4 за 360° завъртане. На всяка допълнителна ротация ще бъде присъдено + 0,2.

Това беше потвърдено от Техническия комитет на световната федерация. Елементът ще бъде добавен към историческия списък на всички трудности с тяло, кръстени на гимнастички.

С този нов елемент Драгаш продължава традицията на италианските иновации в художествената гимнастика. Другите италианки, които притежават елементи, са Александра Аджургукулезе и София Рафаели. Интересното тук е, че личен треньор на Тара е нейната майка - Шпела Драгаш, уважаван треньор и международен съдия от най-високо ниво. Шпела бе наставник и на друга италианка притежаваща своя трудност с тяло - Александра Аджургукулезе.

Иновационният подход се прилага от дълги години в художествената гимнастика като има специална процедура за нови трудности. Треньорите са насърчени да изпращат предложения, които все още не присъстват в таблиците от правилника.

1. Предложенията им трябва да бъдат представени от Националната федерация на Техническия комитет чрез електронна поща в офиса на FIG.

2. Искането за одобрение на елемент трябва да бъде придружено с описание, рисунка и видео.

3. Техническият комитет обсъжда предложението на заседание.

4. Решението се съобщава в писмен вид на съответната Национална федерация.

5. След като елементът бъде одобрен и изпълнен на официално състезание той ще бъде публикуван в бюлетин и ще може да се изпълнява от всички гимнастички.

6. Елементът ще бъде добавен в таблиците за трудност с тяло в правилника след следващото Световно първенство или Олимпийски игри.

7. Понякога елементът може да не бъде одобрен от Техническия комитет.

Драгаш се издига бързо в света на художествената гимнастика. Тази година определено е най-силната в кариерата ѝ до момента. Драгаш допринесе за титлата на италианския състав в отборната надпревара на европейското първенство в Талин, Естония. През първия полусезон спечели и медал от Световната купа в Баку, бронз с лента. Три месеца по-късно тя надмина очакванията на Световната купа в Милано, Италия, където спечели златен медал отново на лента и бронз с топка. На последното състезание преди първенството на планетата през месец август, Тара взе сребро на бухалки и бронз с топка.

Следващата ѝ стъпка е световното първенство в Рио де Жанейро, където се очаква да изпълни новия си елемент. По традиция БНТ ще предава надпреварата.