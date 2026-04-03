Италианският футбол в криза, а решенията на Роберто Баджо били написани преди 15 години

Мариан Николов
Чете се за: 03:42 мин.
15 години по-късно идеите на легендата отново са актуални след новия провал на "адзурите“

Снимка: БГНЕС

След третия пореден пропуск на Италия да се класира за световно първенство, които отстъпиха и от Босна и Херциговина след изпълнение на дузпи в поредния опит да се "счупи прокобата", вниманието на футболната общественост отново се насочи към един позабравен документ - мащабния доклад на Роберто Баджо, изготвен още през 2011 година.

Легендарният бивш национал, който оглавява техническия сектор на Италианската футболна федерация (FIGC) между 2010 и 2013 година, представя анализ от близо 900 страници с конкретни предложения за реформа в италианския футбол. По собствените му думи обаче, идеите му така и не са били взети под внимание.

Основните идеи на Баджо

Докладът на Баджо е насочен към дълбока структурна промяна, започваща от най-ниските нива – развитието на млади таланти.

Една от ключовите му препоръки е изграждането на мрежа от 100 тренировъчни центъра в различни региони на страната, управлявани от федерацията. Всеки от тях е трябвало да разполага с квалифицирани треньори и да служи като база за развитие на местни таланти.

Баджо също така настоява за масово увеличаване на игровата практика при младите футболисти, с цел достигане на около 50 000 мача годишно - идея, насочена към натрупване на опит и игрова интелигентност.

Нов подход към треньорите

Сред акцентите в доклада е и нуждата от промяна в подготовката на треньорите. Баджо предлага да се търсят специалисти с по-широк профил, включително с университетско образование и опит извън футбола.

Той настоява и за създаването на постоянна изследователска група, включваща експерти от федерацията и университети, която да работи в тясна връзка с треньорските щабове.

Един от най-силните акценти в анализа на Баджо е критиката към прекаленото фокусиране върху тактиката за сметка на индивидуалната техника.

Според него именно това е една от причините за постепенното изоставане на италианския футбол на международната сцена – теза, която звучи все по-актуално и днес.

Пропуснат шанс?

Въпреки детайлния план и ясната визия, предложенията на Роберто Баджо не са реализирани. През 2013 година той напуска поста си, разочарован от липсата на действия.

Днес, след новия тежък удар за Италия, мнозина виждат в този доклад пропусната възможност за реформа, която е можела да промени бъдещето на "адзурите“.

С очакваните промени в структурата на италианския футбол, въпросът отново излиза на дневен ред - дали страната няма да се върне към идеите на Баджо, макар и с 15 години закъснение.

#Робрето Баджо #Национален отбор на Италия по футбол

