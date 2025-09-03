БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италия е полуфиналист на световното първенство по волейбол за жени след успех над Полша

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
За олимпийския шампион от Париж 2024 предстои мач с Франция или световния вицешампион Бразилия.

Италия волейбол жени
Снимка: БТА
Италия се класира за полуфиналите на световното първенство по волейбол за жени, което се провежда в Тайланд. Воденият от треньора Хулио Веласко състав победи с 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) Полша за малко повече от един час.

Олимпийският шампион от Париж 2024 имаше превъзходство във всички елементи от играта и не остави съмнение в доминацията си.

Паола Егону беше най-резултатна за "адзурите" с 20 точки. Магдалена Стисяк завърши с 15 пункта за "дружина полска".

На полуфиналите победителят от последните две издания на Лигата на нациите ще се изправи срещу Франция или световния вицешампион Бразилия.

Япония също продължава в предпоследната фаза на шампионата след драматичен успех с 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:12, 15:12) срещу Нидерландия.

