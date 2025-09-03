Япония се класира за 1/2-финал на световно по волейбол за жени за първи път от 15 години

Женският национален отбор на Япония попадна в топ 4 на света след 15-годишна пауза. Воденият от Ферхат Акбаш тим ще играе на полуфинал, след като надделя над Нидерландия с 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12) в четвъртфинален сблъсък, изигран в Банкок.

Волейболистките от "Страната на изгряващото слънце" последно бяха в четворката през 2010 г, когато печелят бронз. В последните няколко издания завършиха съответно на 5, 6 и 7-о място.

Нидерландските националки пък записват едно от най-добрите си класирания, попадайки в топ 8 на надпреварата. Най-доброто им класиране е от 2018 г, когато са четвърти.

На полуфиналите японките очакват победителя от двойката САЩ - Турция.

Двата отбора си размениха по два гейма, след което мачът влезе в тайбрек.

Там "лалетата" поведоха с 5:2, но впоследствие бяха настигнати от съперника. Азиатките влязоха в серия и направиха обрат (13:11), като до края не допуснаха да бъдат преодоляни.

Най-резултатна бе Юкико Уада с 27 точки (4 аса), с 25 точки се отчете Маю Ишикава (1 аса, 2 блокади). За съперника Елес Дамбринк се отчете с 19 точки (2 блокади), с 18 точки приключи Елин Тимерман (2 аса, 6 блокади).