БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Япония се класира за 1/2-финал на световно по волейбол за жени за първи път от 15 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

За място на финал азиатките очакват победителя от двойката САЩ - Турция. 

Национален отбор на Япония по волейбол
Снимка: volleyballworld.com
Слушай новината

Женският национален отбор на Япония попадна в топ 4 на света след 15-годишна пауза. Воденият от Ферхат Акбаш тим ще играе на полуфинал, след като надделя над Нидерландия с 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12) в четвъртфинален сблъсък, изигран в Банкок.

Волейболистките от "Страната на изгряващото слънце" последно бяха в четворката през 2010 г, когато печелят бронз. В последните няколко издания завършиха съответно на 5, 6 и 7-о място.

Нидерландските националки пък записват едно от най-добрите си класирания, попадайки в топ 8 на надпреварата. Най-доброто им класиране е от 2018 г, когато са четвърти.

На полуфиналите японките очакват победителя от двойката САЩ - Турция.

Двата отбора си размениха по два гейма, след което мачът влезе в тайбрек.

Там "лалетата" поведоха с 5:2, но впоследствие бяха настигнати от съперника. Азиатките влязоха в серия и направиха обрат (13:11), като до края не допуснаха да бъдат преодоляни.

Най-резултатна бе Юкико Уада с 27 точки (4 аса), с 25 точки се отчете Маю Ишикава (1 аса, 2 блокади). За съперника Елес Дамбринк се отчете с 19 точки (2 блокади), с 18 точки приключи Елин Тимерман (2 аса, 6 блокади).

#Национален отбор на Япония по волейбол за жени #Световно първенство по волейбол за жени в Тайланд 2025 г. #Национален отбор на Нидерландия по волейбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Национални отбори

Италия е полуфиналист на световното първенство по волейбол за жени след успех над Полша
Италия е полуфиналист на световното първенство по волейбол за жени след успех над Полша
Националите по волейбол загубиха и втората си контрола срещу Япония Националите по волейбол загубиха и втората си контрола срещу Япония
Чете се за: 02:20 мин.
България не успя срещу Япония в първата контрола България не успя срещу Япония в първата контрола
Чете се за: 02:00 мин.
Волейболните национали вече тренират в Токио Волейболните национали вече тренират в Токио
Чете се за: 00:30 мин.
Аспарух Аспарухов: Нашата група е една от най-оспорваните Аспарух Аспарухов: Нашата група е една от най-оспорваните
Чете се за: 02:35 мин.
България завърши на десето място на световното по волейбол за мъже под 21 години България завърши на десето място на световното по волейбол за мъже под 21 години
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ