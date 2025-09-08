БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италия оцеля в първия си труден тест в ерата "Гатузо"

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Чете се за: 06:00 мин.
Спорт
"Скуадра адзура" отново отбеляза пет гола, но и допусна четири в един луд мач на стадион "Наджердей" в Дебрецен, Унгария.

Национален отбор на Италия по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Италия записа втората си победа под ръководството на новия си селекционер Дженаро Гатузо. "Скуадра адзура" оцеля в един ненормален мач срещу Израел на стадион "Наджердей" в Дебрецен, Унгария, завършил, 5:4.

Италианците изстрадаха успеха си след множество грешки, които позволиха на селекцията на Ран Бен Симон да остане конкурентоспособна, но смените на Гатузо в крайна сметка решиха изхода на този уникален двубой и отвориха нова страница в славната история на тази футболна държава. За първи път Италия отбелязва пет гола в два последователни сблъсъка, като в предишния си мач "адзурите" разгромиха Естония у дома с 5:0.

Така възпитаниците на Дженаро Гатузо записаха третата си последователна победа в група I на квалификациите за световното първенство през 2026 г. и изпревариха на втората позиция Израел, заради по-добрата си голова разлика, с 9 точки от 4 мача. Лидер е Норвегия с перфектен актив от 12 пункта.

С оглед последните две срещи за Лигата на нациите през 2024 г, завършили с категорични победи за "Скуадра адзура", едва ли гостите бяха подготвени за съпротивата на вече добре познатия си съперник. Още в 4-ата минута Федерико Димарко вкара топката в собствената си врата след изпълнение на ъглов удар. Голът обаче бе отменен за нарушение на Став Лемкин срещу вратаря Джанлуиджи Донарума.

Това обаче беше последното участие на защитника на символичните домакини, тъй като пет минути по-късно той бе заменен принудително от Раз Шломо.

В 16-ата минута Израел все пак поведе в резултата, при това с автогол. Дан Битон прати ниско подаване, което бе засечено от Мануел Локатели и кълбото се оплете в мрежата на италианската врата.

"Скуадра Адзура" продължаваше да страда и рядко представляваше заплаха за стража на израелците Даниел Перец. В 31-ата минута гостите стигнаха до първите си по-опасни положения, като антигероят Локатели нацели напречния стълб, а малко по-късно Мойс Кийн не оцели вратата от близко разстояние.

Пет минути преди края на полувремето Кийн бе далеч по-точен и резултатът беше изравнен. Николо Барела намери по прекрасен начин Матео Ретеги, а нападателят разигра към партньора си напред, който не сбърка втори път.

Италия стартира по-добре втората част, но в 52-ата минута бившият футболист на Тотнъм Манор Соломон напредна отляво и подаде към точката на дузпата, където чакаше Дор Перец, а дефанзивният халф върна предимството на символичните домакини.

Радостта на тима на Израел обаче изтрая само минута, поради миг невнимание на неговата отбрана, което позволи на Мойс Кийн да удвои головата си сметка.

А в 58-ата минута "Скуадра адзура" реализира пълен обрат и вече водеше в резултата. Джовани ди Лоренцо изпълни бърз тъч, чийто адресат бе Ретеги, който разигра елегантно с пета към Матео Политано, а крилото на Наполи матира за трети път Перец.

Донарума сякаш даде всичко от себе си да върне символичните домакини в двубоя, като първо в 74-ата минута новият вратар на Манчестър Сити се затрудни с центриране на Соломон, а две минути по-късно той отново създаде проблеми за своята защита, но Италия излезе непокътната след опасността.

В 81-ата минута гостите взеха глътка въздух и увеличиха аванса си на 4:2. Две от резервите комбинираха чудесно в наказателното поле на съперника, като Давиде Фратези изведе Джакомо Распадори, който се разписа две минути след появата си на терена.

Неприятностите обаче набързо настигнаха италианците, които допуснаха да бъдат изравнени в рамките на две минути. В 87-ата Алесандро Бастони отбеляза още един автогол, а в 89-ата Дон Перец се разписа за втори път, след като резервата Сагив Джехезкел сложи топката на главата му.

Този луд мач все пак имаше щастлив край за "Скуадра адзура". Ролята на спасител прие още един от появилите се от пейката футболисти - Сандро Тонали. Полузащитникът на Нюкасъл пое кълбото от друга резерва - Андреа Камбиасо, и с техничен удар от границата на наказателното поле сложи точка на спора в първата минута на добавеното време.

В предстоящата октомврийска пауза за националните отбори Италия гостува на Естония на 11-и и приема днешния си съперник на 14-и. Израел пък ще има още една тежка визита преди това - на 11-и срещу Норвегия.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Израел по футбол #Национален отбор на Италия по футбол

