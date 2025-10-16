БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Италия подготвя своя киберармия

Италия скоро ще има собствена киберармия, обяви министърът на отбраната Гуидо Крозето. Според него страната трябва да защитава суверенитета си и в дигиталния свят – наравно със сушата, морето, въздуха и Космоса.

Крозето заяви, че първоначално ще бъде изградена структура с около 1200–1500 души, повечето от които ще бъдат оперативни специалисти. В бъдеще идеята е тези сили да се превърнат в напълно автономна армия, способна да реагира на всякакви киберзаплахи – от хакерски атаки до дигитален шпионаж.

Министърът подчерта, че киберпространството вече е ново бойно поле, което изисква непрекъсната защита и изключително прецизни умения.

Според Крозето новите киберсили ще имат както военен, така и цивилен компонент и ще работят денонощно – 24/7, през цялата година.

Британските шпиони започват операция „Изкуствен интелект"
Британските шпиони започват операция „Изкуствен интелект“
Новините 16.10.2025 г. Новините 16.10.2025 г.
Чете се за: 02:20 мин.
13-часов работен ден! Гърция прие нов закон, който раздели страната 13-часов работен ден! Гърция прие нов закон, който раздели страната
Чете се за: 01:00 мин.
Дженифър Анистън най-накрая разкри истината за борбата си да стане майка Дженифър Анистън най-накрая разкри истината за борбата си да стане майка
Чете се за: 01:25 мин.
Почина илюстраторът на легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс" Почина илюстраторът на легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
Чете се за: 00:37 мин.
Японската компания iSpace представи нов лунен модул Японската компания iSpace представи нов лунен модул
Чете се за: 00:37 мин.

Благомир Коцев остава в ареста
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
