Италия подготвя своя киберармия

Италия скоро ще има собствена киберармия, обяви министърът на отбраната Гуидо Крозето. Според него страната трябва да защитава суверенитета си и в дигиталния свят – наравно със сушата, морето, въздуха и Космоса.

Крозето заяви, че първоначално ще бъде изградена структура с около 1200–1500 души, повечето от които ще бъдат оперативни специалисти. В бъдеще идеята е тези сили да се превърнат в напълно автономна армия, способна да реагира на всякакви киберзаплахи – от хакерски атаки до дигитален шпионаж.

Министърът подчерта, че киберпространството вече е ново бойно поле, което изисква непрекъсната защита и изключително прецизни умения.

Според Крозето новите киберсили ще имат както военен, така и цивилен компонент и ще работят денонощно – 24/7, през цялата година.