Италия ще спори за трета поредна титла на Купа Дейвис

от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Флавио Коболи спечели един от най-драматичните тайбрекове в историята на състезанието, за да класира тима си на финала в Болоня.

Флавио Коболи, Купа Дейвис
Снимка: БТА
Домакините от Италия се доближиха само на една победа от трета поредна титла в турнира за Купа Дейвис, след като Флавио Коболи спаси седем мачбола, за да победи белгиеца Зизу Бергс в драматичен двубой и да осигури победа на тима с 2:0 и класирането за финала в Болоня.

23-годишният Коболи, подкрепян от домакински фенове в SuperTennis Arena, триумфира с 6:3, 6:7(5), 7:6(15) за 3:07 часа. Тайбрекът на третия сет се превърна в един от най-драматичните в историята на състезанието.

И двамата показаха невероятен тенис като Бергс, който сервираше много силно, беше на прага да изравни резултата и да прати срещата в трети двубой на двойки, но Коболи, който също не успя да реализира първите си шест мачбола, не се отказа и накрая изпълни страхотен сервис, предизвиквайки бурни празненства по трибуните.

В първия сингъл №56 в света Матео Беретини спечели срещу Рафаел Колиньон с 6:3, 6:4, за да изведе Италия напред. Това беше осмата поредна победа на Беретини в състезанието, след като той спечели и шестте мача, които изигра миналата година, когато Италия защити титлата си.

"Скуадра адзура" ще се опита да вземе трети трофей в неделния финал срещу Германия или Испания, които се изправят един срещу друг в събота. Италия е първата нация с три финала след Австралия през 2001 година.

Отборът на домакините е без №2 в световната ранглиста Яник Синер. Четирикратният шампион от Големия шлем, който изведе тима до титлите през 2023 и 2024 година, реши да пропусне мача. Той защити титлата си на финалите на ATP миналата неделя, побеждавайки на финала №1 Карлос Алкарас.

