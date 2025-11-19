БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ITF няма намерения да променя формата на Купа Дейвис

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Финалите в Болоня се провеждат без най-големите звезди в този спорт - Яник Синер и Карлос Алкарас.

италия защити трофея купа дейвис
Снимка: БТА
Международната федерация по тенис (ITF) смята, че настоящият формат на Купа Дейвис има стабилна подкрепа, въпреки настояванията на топ играчи като Карлос Алкарас и Яник Синер за пълно връщане към традиционните домакински и гостуващи мачове. Това заяви новият изпълнителен директор на ITF Рос Хъчинс.

Той подчерта, че рекорден брой тенисисти и нации са участвали през сезона и че федерацията е готова да обсъжда промени, но засега остава зад настоящата структура на турнира.

Финалите в Болоня се провеждат без Алкарас, Синер и Лоренцо Музети, като Александър Зверев е единственият представител на топ 10 в състава. Въпреки отсъствията Хъчинс смята, че интересът към надпреварата остава висок.

„Контузиите са част от спорта. Турнирът остава силен — тук говорим за отборна надпревара с невероятна история и огромен заряд. Всички са развълнувани", коментира Хъчинс.

#Рос Хъчинс #Международна тенис федерация (ITF) #Купа Дейвис 2025

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя регламента за избор на изпълнители
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя...

Десетки измамени по схемата "обаждане от поддръжката на приложението на банка"
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Честит юбилей на Мария Петрова
Честит юбилей на Мария Петрова

"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Първи ден от процеса за пожара в Кочани: Препълнена съдебна зала и...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
