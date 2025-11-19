ITF няма намерения да променя формата на Купа Дейвис

Международната федерация по тенис (ITF) смята, че настоящият формат на Купа Дейвис има стабилна подкрепа, въпреки настояванията на топ играчи като Карлос Алкарас и Яник Синер за пълно връщане към традиционните домакински и гостуващи мачове. Това заяви новият изпълнителен директор на ITF Рос Хъчинс.

Той подчерта, че рекорден брой тенисисти и нации са участвали през сезона и че федерацията е готова да обсъжда промени, но засега остава зад настоящата структура на турнира.

Финалите в Болоня се провеждат без Алкарас, Синер и Лоренцо Музети, като Александър Зверев е единственият представител на топ 10 в състава. Въпреки отсъствията Хъчинс смята, че интересът към надпреварата остава висок.