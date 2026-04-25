Ива Иванова е на финал в Тунис

Българската тенисистка Ива Иванова се класира за финала на единично на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 5 в схемата, победи иола Турини (Италия) с 6:4, 6:0 за час и 36 минути на корта.

Първите осем гейма предложиха шест пробива до 4:4, след което Иванова спечели десет поредни гейма и затвори мача.

Преди седмица Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на друг турнир в Монастир.

До момента Иванова няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това ще бъде пети финал за нея във веригата и четвърти от началото на сезона.