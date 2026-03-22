Ива Иванова отстъпи на финала на тенис турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет)

Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 българка отстъпи на финала пред втората в схемата представителка на домакините Сандра Самир с 4:6, 5:7. Двубоят продължи 2 часа и 26 минути.

19-годишната Иванова започна силно и поведе с 4:2 в първия сет, но допусна обрат и загуби четири поредни гейма. Във втората част тя изостана с 2:5, успя да изравни до 5:5, но загуби следващите два гейма, а с това и срещата.

До момента българката все още няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това беше трети финал за нея във веригата и втори през сезона след участието ѝ в Монастир (Тунис) в средата на февруари.