Ива Иванова отстъпи във втория кръг на турнир в Монастир

Ива Иванова допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №7 в схемата отстъпи пред японката Канон Саваширо с 0:6, 5:7 за 1:38 часа игра.

Българката загуби първите девет гейма в мача, но все пак във втория сет успя да стигне до обрат и да поведе с 5:4. След това Саваширо направи серия от три поредни гейма и затвори срещата.

18-годишната Иванова и Алиса Регер (Франция), поставени под №1 в схемата на двойки, ще играят по-късно днес на четвъртфиналите срещу Теника Макгифин (Австралия) и Елза Томасе (Латвия).