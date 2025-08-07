Ива Иванова приключи на сингъл и на двойки в Монастир

Ива Иванова приключи своето участие на турнира в Монастир и на сингъл, и на двойки. В тунизийския град българката загуби от Канон Саваширо с 0:6, 5:7 за 1:38 часа игра на четвъртфиналите.

Иванова загуби първите девет гейма в мача, но все пак във втория сет успя да стигне до обрат и да поведе с 5:4. След това японката направи серия от три поредни гейма и затвори срещата.

Впоследствие тя и Алиса Регер от Франция отпаднаха на четвъртфиналите при двойките след загуба от Теника Макгифин (Австралия) и Елза Томасе (Латвия) с 5:7, 6:4, 5:10 за 1:45 час.

Иванова игра финал на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.