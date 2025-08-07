БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема...
Чете се за: 03:45 мин.
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ива Иванова приключи на сингъл и на двойки в Монастир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Българката отпадна на четвъртфиналите.

Ива Иванова
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Ива Иванова приключи своето участие на турнира в Монастир и на сингъл, и на двойки. В тунизийския град българката загуби от Канон Саваширо с 0:6, 5:7 за 1:38 часа игра на четвъртфиналите.

Иванова загуби първите девет гейма в мача, но все пак във втория сет успя да стигне до обрат и да поведе с 5:4. След това японката направи серия от три поредни гейма и затвори срещата.

Впоследствие тя и Алиса Регер от Франция отпаднаха на четвъртфиналите при двойките след загуба от Теника Макгифин (Австралия) и Елза Томасе (Латвия) с 5:7, 6:4, 5:10 за 1:45 час.

Иванова игра финал на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

#Ива Иванова тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
3
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар
4
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар
Без голове в първата битка между Лудогорец и Ференцварош
5
Без голове в първата битка между Лудогорец и Ференцварош
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
6
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Тенис

Изабела Шиникова с място на полуфиналите при двойките в Лайпциг
Изабела Шиникова с място на полуфиналите при двойките в Лайпциг
Пари. Пари. И пак пари Пари. Пари. И пак пари
Чете се за: 05:07 мин.
Анас Маздрашки продължава напред на турнира в София Анас Маздрашки продължава напред на турнира в София
Чете се за: 01:27 мин.
Глушкова продължава към четвъртфиналите в Куршумлийска Баня Глушкова продължава към четвъртфиналите в Куршумлийска Баня
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Василев е четвъртфиналист на турнир на кортовете на "ТК Диана" Александър Василев е четвъртфиналист на турнир на кортовете на "ТК Диана"
Чете се за: 01:40 мин.
Ива Иванова отстъпи във втория кръг на турнир в Монастир Ива Иванова отстъпи във втория кръг на турнир в Монастир
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Държавата с мерки срещу имотните измами Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ