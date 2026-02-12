БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ива Иванова продължава към четвъртфиналите в Монастир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Родната тенисистка обърна китайка.

Ива Иванова
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Ива Иванова се класира на четвъртфиналите в Монастир. Българката отказа Хан Шъ с 1:6, 6:2, 6:1. 19-годишната родна представителка се нуждаеше от 100 минути, за да осъществи обрат срещу китайката.

За място на полуфиналите Иванова ще се изправи срещу победителката от двубоя между петата поставена Радка Зелничкова (Словакия) и квалификантката Валерия Артемиева (Русия).

Йоана Константинова отпадна драматично във втория кръг след загуба с 6:4, 2:6, 4:6 от седмата в схемата Вероника Фалковска (Полша). Двубоят продължи два часа и 21 минути.

По-късно днес Константинова, в тандем с Оню Чой (Република Корея), ще играе на четвъртфиналите на двойки срещу поставените под номер 3 Юджин Ким (Република Корея) и Цзяци Ван (Китай).

#Ива Иванова тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
1
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
4
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
6
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
6
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...

Още от: Тенис

Антъни Генов и Динко Динев отпаднаха на двойки в Монастир
Антъни Генов и Динко Динев отпаднаха на двойки в Монастир
Иван Иванов приключи във втория кръг на турнир в Португалия Иван Иванов приключи във втория кръг на турнир в Португалия
Чете се за: 01:30 мин.
Иван Иванов с победа на старта на турнир в Португалия Иван Иванов с победа на старта на турнир в Португалия
Чете се за: 01:45 мин.
България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа Дейвис България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа Дейвис
Чете се за: 01:17 мин.
Тейлър Фриц заслужи място на четвъртфиналите в Далас Тейлър Фриц заслужи място на четвъртфиналите в Далас
Чете се за: 01:37 мин.
Елена Рибакина обърна китайка в Доха Елена Рибакина обърна китайка в Доха
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ