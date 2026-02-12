Ива Иванова продължава към четвъртфиналите в Монастир

Ива Иванова се класира на четвъртфиналите в Монастир. Българката отказа Хан Шъ с 1:6, 6:2, 6:1. 19-годишната родна представителка се нуждаеше от 100 минути, за да осъществи обрат срещу китайката.

За място на полуфиналите Иванова ще се изправи срещу победителката от двубоя между петата поставена Радка Зелничкова (Словакия) и квалификантката Валерия Артемиева (Русия).

Йоана Константинова отпадна драматично във втория кръг след загуба с 6:4, 2:6, 4:6 от седмата в схемата Вероника Фалковска (Полша). Двубоят продължи два часа и 21 минути.

По-късно днес Константинова, в тандем с Оню Чой (Република Корея), ще играе на четвъртфиналите на двойки срещу поставените под номер 3 Юджин Ким (Република Корея) и Цзяци Ван (Китай).