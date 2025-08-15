Ива Иванова с нови две победи на турнир по тенис в Монастир

Българската тенисистка Ива Иванова се класира за полуфиналите на единично на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №8 поведе със 7:5, 3:0 срещу Таниша Кашияп, като при този резултат представителката на Индия се отказа от участие в мача. За място на финала Иванова ще играе срещу седмата в схемата Алена Ковачкова (Чехия).

Българката достигна до финала на единично на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

Иванова се класира и за полуфиналите на двойки. По-късно днес българката и Йелин Вандроме (Белгия) ще играят за място на финала срещу Диана Михай (Румъния) и Джордин МакБрайд (САЩ).