Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Монастир

Българската тенисистка Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 5, победи след обрат Ада Кумру (Турция) с 2:6, 6:3, 6:0 за час и 53 минути на корта.

Иванова загуби първия сет, но в следващите две части доминираше, взе последните десет гейма в мача и продължава напред в надпреварата.

По-късно днес друга българка Йоана Константинова излиза за двубоя си от втория кръг на сингъл. Участващата с "уайлд кард" 18-годишна българка ще се изправи срещу номер 3 Елена Милованович (Сърбия) за място на четвъртфиналите.

Ива Иванова и Йоана Константинова ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на двойки днес. Иванова е в тандем с Елена Милованович (Сърбия), като двете са поставени под номер 1 в схемата, а Константинова си партнира с Ада Кумру.