Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнир по тенис в Монастир

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Българката ще спори за титлата в Тунис.

Брияна Иванова
Снимка: БФ Тенис
Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнира по тенис за жени на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка победи на полуфиналите Марго Маке (Франция) със 7:5, 1:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и 45 минути.

Иванова пропиля ранен аванс от пробив в първия сет, но при 4:5 направи серия от три поредни гейма и със 7:5 поведе в резултата. Във втората част българката изостана с 0:3 и след 6:1 съперничката й изравни.

В решителния трети сет Иванова поведе с 5:2, а при 5:3 сервираше за спечелването на мача. Тя пропусна пет мачбола, но от шестата си възможност спечели срещата.

В спор за титлата утре Иванова ще се изправи срещу поставената под №7 в схемата Вероника Фалковска (Полша), която във втория кръг елиминира българката Йоана Константинова.

До момента Ива Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на ITF при жените.

По-късно днес Йоана Константинова ще играе на финала на двойки в Монастир. 18-годишната българка и Оню Чой (Южна Корея) ще се изправят срещу първите поставени Сапфо Сакелариди (Гърция) и Радка Зелничкова (Словакия) в спор за трофея.

