Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнир в Египет

Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №5 българка победи четвъртата в схемата Стефани Джудит Вишер (Нидерландия) с 5:7, 7:6(2), 6:4 след почти три часа игра.

19-годишната Иванова навакса ранен пасив от 2:5 гейма, но след 5:5 загуби осем от последните девет разигравания в първия сет и нидерландката взе аванс в резултата. Във втората част българската тийнейджърка пропиля преднина от 5:3 гейма, но в последвалия тейбрек поведе с 4:0 и с 6:1 и това се оказа решаващо.

В решаващия трети сет Иванова, която е 710-а в класацията на WТА, изоставаше с 1:3, но с четири поредни гейма реализира обрат и запази аванса си до края.

Така тя достигна до третия си финал поединично във веригата на Международната федерация по тенис при жените и до втори през сезона след надпреварата в Монастир (Тунис) в средата на февруари.

В търсене на първия си трофей младата българка ще се изправи утре на финала срещу победителката от мача между представителките на домакините Сандра Самир, втора в схемата и 373-а в световната ранглиста, срещу Ламис Абдел Азиз, трета поставена и 413-а в света.