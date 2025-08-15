БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ива Иванова ще спори за титлата на двойки в Монастир

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Това е втори финал за българката при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

Ива Иванова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и белгийката Желин Вандром победиха Джордин МакБрайд (САЩ) и Диана Мария Михаил (Румъния) с 6:4, 1:6, 10-6 за 76 минути.

Иванова и Вандром взеха първия сет с ключов пробив в десетия гейм, но във втората част МакБрайд и Михаил доминираха и се стигна до изравняване на резултата. В шампионския тайрек българката и белгийката стартираха по-добре и поведоха с 6-2 точки, след което увеличиха преднината си до 9-4 и затвориха мача с третата си възможност.

За Иванова това е втори финал при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис (ITF) след юни миналата година, когато тя стигна до дебютната си титла в Букурещ в тандем с Миа Слама (САЩ).

Ива Иванова по-рано днес се класира и за полуфиналите в схемата на сингъл в Монастир.

