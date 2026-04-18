Иран отново затвори Ормузкия проток
Ива Иванова ще спори за титлата на турнир в Тунис

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи на полуфиналите с 6:2, 6:3 четвъртата в схемата Верена Мелис (Италия). Срещата продължи час и 46 минути.

19-годишната Иванова поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет, спечелен с 6:2. Българката спечели три поредни гейма от 2:2 до 5:2 във втората част, а след това затвори мача на собствено подаване с 6:3 от първия си мачбол.

Това е четвърта поредна победа на турнира за Иванова при само един загубен сет, а в спор за титлата тя ще играе утре срещу седмата поставена Адитя Карунаратне (Хонконг).

До момента Иванова все още няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това ще бъде четвърти финал за нея във веригата и трети през сезона.

#Ива Иванова тенис #Ива Иванова

