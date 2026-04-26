Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнир в Монастир

Българката загуби финала след обрат.

Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара.

Поставената под №5 българка загуби в много оспорван мач от третата в схемата Елена Милованович (Сърбия) с 6:4, 2:6, 6:7(3). Срещата продължи два часа и 47 минути.

19-годишната Иванова поведе с 3:1 в първия сет и задържа преднината си за крайното 6:4. Тя изостана с 0:3 във втората част, която загуби с 2:6, като така се стигна до решителен трети сет, който беше изключително драматичен. В него българката изостана с 1:3, направи обрат до 5:4 и при този резултат сервираше за спечелване на мача. Сръбкинята обаче отговори с рибрейк за 5:5, а след размяна на още по един пробив се стигна до тайбрек. В него Иванова отстъпи с 3:7 точки и загуби финала.

Преди седмица Ива Иванова отново стана вицешампионка на сингъл на друг турнир в Монастир.

До момента тя няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това беше пети финал за нея във веригата и четвърти от началото на сезона.

ТОП 24

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
1
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
3
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
4
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
5
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
6
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Тенис

Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид
Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид
Коко Гоф преодоля третия кръг на турнира в Мадрид Коко Гоф преодоля третия кръг на турнира в Мадрид
Чете се за: 01:52 мин.
Колеблив старт за Александър Зверев на турнира в Мадрид Колеблив старт за Александър Зверев на турнира в Мадрид
Чете се за: 03:25 мин.
Ига Швьонтек се отказа в Мадрид, Паолини също отпадна от турнира Ига Швьонтек се отказа в Мадрид, Паолини също отпадна от турнира
Чете се за: 01:42 мин.
Винъс Уилямс прекъсна негативната серия с победа на двойки в Мадрид Винъс Уилямс прекъсна негативната серия с победа на двойки в Мадрид
Чете се за: 01:37 мин.
Йоана Константинова спечели титлата на двойки в Тунис Йоана Константинова спечели титлата на двойки в Тунис
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Всеки трети българин страда от някаква алергия
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
