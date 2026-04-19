Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнир в Тунис

Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №6 българка отстъпи пред седмата в схемата Адитя Карунаратне (Хонконг) с 4:6, 1:6 за час и 29 минути на корта.

Иванова допусна два пробива в първия сет, а във втората част загуби шест поредни гейма от 1:0 до 1:6 и загуби мача за титлата.

Преди този двубой българката записа четири поредни победи при само един загубен сет.

До момента Иванова няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това беше четвърти финал за нея във веригата и трети от началото на сезона сезона.