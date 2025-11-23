Иван Дончев отпадна на четвъртфиналните репешажи на 1000 м на Световната купа по шорттрек в Полша

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът остана шести в трета серия с 1:56.445 минута след падане.

Иван Дончев отпадна в четвъртфиналните репешажи на 1000 метра при мъжете на третата за сезона Световната купа по шорттрек в Гданс (Полша). Състезанието е олимпийска квалификация за Игрите в Италия през февруари догодина.

Победител на дистанцията стана Йенс Ван т'Вут (Нидерландия) с 1:25.147.

Четвъртата и последна олимпийска квалификация е Световната купа в Дордрехт (Нидерландия) от 27 до 30 ноември.

