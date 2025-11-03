БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Иван Иванов проведе тренировка със Стан Вавринка

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Швейцарецът е трикратен шампион в турнирите от Големия шлем.

историческия финал тенисистите иван иванов александър василев прибират нас
Снимка: БГНЕС
Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов проведе тренировка с трикратния шампион в турнирите от Големия шлем Стан Вавринка преди първия си мач на турнира от сериите ATP 250 в Атина. Българинът ще дебютира във вторник в основната схема на надпревара от този ранг.

Юношеският шампион на Уимбълдън и US Open Иван Иванов получи "уайлд кард" за участие в турнира на твърд корт в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград. Вавринка, който също участва с "уайлд кард", е трикратен шампион в турнири от Големия шлем, като е печелил US Open, Ролан Гарос и Australian Open.

"Благодаря за тренировката днес", написа Иванов в социалната мрежа "Инстаграм.

Иванов ще играе в първия кръг срещу №125 в световната ранглиста за мъже Яник Ханфман (Германия). 34-годишният германец премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Ханфман е достигал до №45 в света и може да се похвали с два ATP финала.

При победа Иван Иванов във втория кръг ще играе срещу победителя от мача между Райли Опелка (САЩ) и Вит Коприва (Чехия).

