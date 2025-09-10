Иван Иванов се завърна у нас като шампион от US Open!

Малко след полунощ на 10 септември самолетът с Иван Иванов, новия носител на титлата от младежкия US Open, кацна на родна земя.
И да – донесе със себе си и бляскавия трофей!
На летище „Васил Левски“ го чакаха фенове и журналисти, а Иванов не скри емоциите си:
„Много е специално да се върна в България с такъв успех!“
Срещата с Надал
Преди София, Иванов мина през Майорка, където тренира и срещна Рафаел Надал.
„Рафа ми пожела да играя по най-добрия начин и ми даде ценни съвети.“
Двоен успех
Иван вече има два трофея от Големия шлем за юноши – след като по-рано през сезона взе и “Уимбълдън”. Такъв дубъл не е правен от 13 години!
Български финал в Ню Йорк
На финала той се изправи срещу друг наш талант – Александър Василев.
„Това е красотата на спорта – на корта сме съперници, а след дни вече сме съотборници в Купа „Дейвис““, каза Иван.
Как стигна дотук?
4 години тренира в академията на Надал
далеч от семейство и забавления, изцяло отдаден на дисциплина и труд Звездни поздрави
След успеха Иван получи поздравления от Григор Димитров, Димитър Бербатов и дори от самия Надал.
Какво следва?
Иванов и Василев скоро ще бъдат заедно в отбора на България за Купа „Дейвис“, където ще се борят срещу Финландия – този път на клей.