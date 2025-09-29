Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал на световния шампионат по борба

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет на Юлияна Янева за сребърния медал на световното първенство по борба в Хърватия.

„Поздравявам Ви за достойното представяне и постигнатия успех. Сребърният медал е резултат от сериозна подготовка, постоянство и усилия“, каза министър Пешев.

Той пожела на сребърната медалистка здраве, успехи и увереност по пътя към още по-високи върхове.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Симеон Щерев и Серафим Бързаков.