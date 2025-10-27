БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Пешев пожела успех на българските джудисти преди еврошампионата до 23 г.

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Турнирът ще се състои в периода 30 октомври – 2 ноември.

Иван Пешев пожела успех на българските джудисти преди еврошампионата до 23 г.
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев изпрати с българския трибагреник националните състезатели по джудо, които ще вземат участие в европейското първенство по джудо за мъже и жени до 23 години. Шампионатът ще се проведе в Кишинев, Молдова, в периода 30 октомври – 2 ноември.

Иван Пешев пожела успех на националния ни отбор и изрази увереност, че младите ни джудисти ще представят България достойно на престижния форум.

В състава на мъжкия тим попадат Христо Христов, Иван Симеонов, Боян Йотов, Андрей Ганчев, Ален Христов, Емил Вълчев, Христо Вълков, Хедар Ихаб Ел Аши и Мариян Палев.

При жените страната ни ще бъде представена от София Рангелова, Алекса Георгиева, Снежана Граматикова, Нади Жаафар и Ирина Железарска.

#Иван Пешев #Европейско първенство по джудо за младежи до 23 години #Български национален отбор по джудо за младежи

