Иван Шишков: Започваме поредната инициатива за възстановяване на разпадналата се инфраструктура в България

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че стартира мащабна инициатива за възстановяване на инфраструктурата в страната.

"Днес поканих кметовете на Видин, на Лом, на Вълчедръм, на Мизия и на Оряхово, защото започваме поредната инициатива за възстановяване на разпадналата се инфраструктура в България", каза министърът на срещата.

Срещата е и във връзка с основния ремонт на пътя II-11 между Видин и Оряхово. Иван Шишков поясни, че кметовете са поканени с две конкретни питания – дали са готови за сътрудничество, и дали са съгласни да се завършат вече започнатите обществени поръчки, за да не се губи европейско финансиране.

На път II-11 ще се извърши основен ремонт, а благодарение на стартираното проектиране, държавата ще разполага с реални проекти за цялостна реконструкция на трасето, стана известно от думите на министъра. Трасето е разделено на четири участъка, а срокът за изпълнение е ноември 2028 г., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Министърът отправи критика към предишните управления, като определи състоянието на пътната мрежа в Северозападния регион като тежко.

"Аз нарекох пътя за Видин „път на позора“. Но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид, който, разбира се, вече ще бъде променен, заяви министър Шишков

Министърът обеща да разкрие следващата седмица договорите в пътния сектор.

Д-р Цветан Ценков, кмет на Община Видин увери, че местната власт ще съдейства максимално за съкращаване на административните процедури. Пълно съдействие ще имат от общините към Министерство на регионалното развитие по отношение на ПУП-ове, на всички строителни процедури, които трябва да се извършват от общините, защото това време е доста закъсняло, каза Цеков.

Кметът на Община Оряхово Росен Добрев описа критичното състояние на държавната пътна мрежа на територията на общината и по-конкретно път II-11 и обърна внимание и на по-широкия контекст на европейската свързаност и необходимостта от изграждане на нови мостове над река Дунав.

Заместник-кметът на Община Лом Ирена Димова посочи, че общината е водещ партньор по проекта и разясни финансовата рамка и механизма на проекта за интегрирани териториални инвестиции, чрез който ще се ремонтира път II-11. Тя съобщи, че проектът е на стойност 200 милиона лева. Димова допълни, че от тези средства делът, предназначен за Агенция „Пътна инфраструктура“ за път II-11, е по-голямата част от общия бюджет, около 120 милиона лева.

В отговор на въпрос министър Шишков даде подробности за напредъка по пътя Видин - Ботевград. За Лот 0 - след Видин, Шишков каза, че има недовършено проектиране. За следващите три лота - от Монтана до Ружинци стана ясно, че от преди две години имат разрешение за строеж, но на обектите не се строи, но най-вероятно ще бъде намерен начин, по който ще се продължи строителството.

Участъкът от Монтана към Враца е в етап проектиране, като има издадена заповед АПИ да завърши проекто по най-бързия.

За участъка със свлачищата - между Мездра и Ботевград, Иван Шишков изтъкна, че трябва да се направи изменение на проекта, подробен устройствен план и да се направят съответните процедури.