Иван Стоянов: Направихме няколко грешки, които ни струваха скъпо

Грешките от първото полувреме струваха скъпо на ЦСКА 1948, заяви старши треньорът Иван Стоянов на пресконференцията след поражението с 1:2 срещу Левски в мач от седмия кръг на българската футболна Първа лига.

"Червените" допуснаха головете през първото полувреме, но изиграха силна втора част и се върнаха в двубоя чрез Мамаду Диало. Те обаче не успяха да стигнат до второ попадение.

"В началото отстъпвахме в агресията, направихме и няколко грешки, които ни струваха скъпо", заяви Стоянов след края на мача.