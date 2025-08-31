БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до...
Чете се за: 10:17 мин.
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Стоянов: Направихме няколко грешки, които ни струваха скъпо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на ЦСКА 1948 все пак бе доволен от лицето на тима си през втората част.

Иван Стоянов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Грешките от първото полувреме струваха скъпо на ЦСКА 1948, заяви старши треньорът Иван Стоянов на пресконференцията след поражението с 1:2 срещу Левски в мач от седмия кръг на българската футболна Първа лига.

"Червените" допуснаха головете през първото полувреме, но изиграха силна втора част и се върнаха в двубоя чрез Мамаду Диало. Те обаче не успяха да стигнат до второ попадение.

"В началото отстъпвахме в агресията, направихме и няколко грешки, които ни струваха скъпо", заяви Стоянов след края на мача.

"Направихме бърза смяна, за да променим нещо и да се върнем в мача. През второто полувреме излязохме както трябва и играхме по-силно. Нямахме какво да губим. Радвам се, че Мамаду Диало вкара във всеки мач, но той не може да го прави сам. Футболът е колективен спорт и само един човек не може да побеждава отбори", продължи треньорът на ЦСКА 1948.

"Можем и да сме доволни, и да съжаляваме за изпуснатите точки досега. Днес се представихме добре през второто полувреме. Левски обаче е силен отбор, честитя им победата и им пожелавам да продължават все така", завърши той.

Свързани статии:

Левски излезе временно на върха в Първа лига
Левски излезе временно на върха в Първа лига
"Сините" очакват развоя на двубоя на Лудогорец.
Чете се за: 03:52 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА 1948 #Иван Стоянов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
2
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
4
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Отиде си Кирил Кадийски
5
Отиде си Кирил Кадийски
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
6
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
3
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
5
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
6
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...

Още от: Български футбол

Първа лига: Лудогорец - Ботев Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Лудогорец - Ботев Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Хулио Веласкес: Играчите се справиха добре в мач, който по никакъв начин не беше лек Хулио Веласкес: Играчите се справиха добре в мач, който по никакъв начин не беше лек
Чете се за: 02:52 мин.
Левски излезе временно на върха в Първа лига Левски излезе временно на върха в Първа лига
Чете се за: 03:52 мин.
Първа лига: Левски - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Тунчев: Допуснахме лесни голове и това ни лиши от трите точки Тунчев: Допуснахме лесни голове и това ни лиши от трите точки
Чете се за: 01:12 мин.
Арда и Берое си вкараха четири гола, но не се победиха Арда и Берое си вкараха четири гола, но не се победиха
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Чете се за: 10:17 мин.
У нас
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен "Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ