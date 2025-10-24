Иван Стоянов: Очертава се сериозен мач срещу Лудогорец

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов даде пресконференция преди домакинството срещу Лудогорец от 13-ия кръг на Първа лига.

Двубоят е на 27 ноември (понеделник) от 17:30 часа на стадион "Витоша" в Бистрица.

„Очертава се сериозен мач, излизаме срещу един от най-добрите, ако не и най-добрият отбор в последните години. Ще излезем с нужното уважение и респект, но дотам. Ще се борим да сме колкото е възможно по-високо в таблицата. Самочувствието идва с всеки изигран и спечелен мач. Има спад в състава на Лудогорец, но те са Лудогорец“, започна Иван Стоянов.

Младият специалист заяви, че в състава му няма болни и контузени.

„Нямаме нито един контузен, всички са здрави. Конкуренцията е убийствена. Сега е момента да спомена нашия главен скаут – Валери Хубчев, който се е погрижил тези футболисти да дойдат при нас, надяваме се през зимата да дойдат още хора“, допълни той.

Иван Стоянов говори и за конкурентите в битката за първото място, като отличи Лудогорец и Левски. Той е на мнение, че натоварената програма на разградчани ще бъде плюс за неговия състав.

„Да, това е плюс за нас, Лудогорец няма да имат толкова време за почивка. В този мач ще излезем максимално мобилизирани и би трябвало да се възползваме от това нещо, че те имат толкова мачове, и се надявам след мача а се поздравим с победа. Левски и Лудогорец са двата отбора, които заедно с нас са водещи. Ще е труден мачът за нас, но ако го вземем, първенството става по друг начин. Няма отбор, който да не греши, дори срещу по-слабите тимове“, добави наставникът.

Треньорът разясни и ситуацията с един от доскорошните лидери в състава - Талис.