Иван Стоянов: Стремим се да бъдем сред водещите отбори

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Старши треньорът на ЦСКА 1948 вярва, че отборът може да постигне поредица от добри резултати.

ЦСКА 1948 – Берое
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана доволен от успеха срещу Берое с 2:1, който върна отбора на победния път.

В предходния кръг столичани загубиха гостуването си на Арда с 0:3.

"След няколко мача без победа, се вдигнахме, изпълнихме нашия план за мача. Жалко, че не вкарахме повече голове. Хубаво е, че имаме положения, надявам се в следващите мачове да реализираме повече. Получи се добър мач на това време. Най-радващо е, че няма контузии", сподели той след срещата.

Според него отборът има силите да надгради и да постигне поредица от добри резултати.

"Апетитът идва с яденето. Стремим се да бъдем сред водещите отбори. Имаме солиден състав, добър отбор, получава се добър колектив, но е нужно време. Няма напрежение в отбора, работим и се надявам занапред да стават по-добре нещата", коментира Иван Стоянов.

ЦСКА 1948 се завърна на победния път
ЦСКА 1948 се завърна на победния път
Мамаду Диало и Борислав Цонев отбелязаха головете срещу Берое.
Чете се за: 02:40 мин.
