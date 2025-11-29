Иван Стоянов: Стремим се да бъдем сред водещите отбори

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана доволен от успеха срещу Берое с 2:1, който върна отбора на победния път.

В предходния кръг столичани загубиха гостуването си на Арда с 0:3.

"След няколко мача без победа, се вдигнахме, изпълнихме нашия план за мача. Жалко, че не вкарахме повече голове. Хубаво е, че имаме положения, надявам се в следващите мачове да реализираме повече. Получи се добър мач на това време. Най-радващо е, че няма контузии", сподели той след срещата.

Според него отборът има силите да надгради и да постигне поредица от добри резултати.

"Апетитът идва с яденето. Стремим се да бъдем сред водещите отбори. Имаме солиден състав, добър отбор, получава се добър колектив, но е нужно време. Няма напрежение в отбора, работим и се надявам занапред да стават по-добре нещата", коментира Иван Стоянов.