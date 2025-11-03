Иван Стоянов: Трябва да се вдигнем по най-бързия начин

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов заяви, че тимът му ще продължи битката за титлата, въпреки равенството 0:0 при визитата на Ботев Враца. „Червените“ вече са на 5 точки от лидера Левски.

„Не ни стигна един гол, опитахме всичко възможно, но съперникът се защитаваше много добре и не ни се получи. Имахме възможности, просто не си ги вкарахме. Има такива мачове, просто трябва да го забравим и да продължим напред", сподели Стоянов.

"Да, две точки сме загубили тук, но не сме паднали, трябва да се вдигнем по най-бързия начин. Ние имаме много класни футболисти, които знаят защо са тук и всеки се бори за мястото с", добави той.