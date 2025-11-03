БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Стоянов: Трябва да се вдигнем по най-бързия начин

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Старши треньорът на ЦСКА 1948 коментира и наказанието на звездата Мамаду Диало.

иван стоянов конкуренцията тима убийствена
Снимка: startphoto.bg
Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов заяви, че тимът му ще продължи битката за титлата, въпреки равенството 0:0 при визитата на Ботев Враца. „Червените“ вече са на 5 точки от лидера Левски.

„Не ни стигна един гол, опитахме всичко възможно, но съперникът се защитаваше много добре и не ни се получи. Имахме възможности, просто не си ги вкарахме. Има такива мачове, просто трябва да го забравим и да продължим напред", сподели Стоянов.

"Да, две точки сме загубили тук, но не сме паднали, трябва да се вдигнем по най-бързия начин. Ние имаме много класни футболисти, които знаят защо са тук и всеки се бори за мястото с", добави той.

"Имаме двама класни нападатели, които ще заместят Диало“, категоричен бе Иван Стоянов.

Свързани статии:

Ботев Враца спъна ЦСКА 1948 след геройски изяви на Димитър Евтимов
Ботев Враца спъна ЦСКА 1948 след геройски изяви на Димитър Евтимов
"Червените" отнесоха сериозен удар по амбициите си за титлата.
Чете се за: 02:27 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА 1948 #Иван Стоянов

