Иван Стоянов: Трябва да сме радостни от показаното

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов е доволен от представянето на възпитаниците си при успеха над Славия.

"Червените" спечелиха столичния сблъсък с 3:1.

"Можеше да се представим и още по-силно. Разделям мача на две полувремена. Първо стояхме добре, но след това отстъпвахме в единоборствата, изравниха ни. След почивката се събудихме, заиграхме по-силно и победихме", заяви той след срещата.

Наставникът отличи и включването на резервните състезатели.

"Всеки, който влезе в игра, показа, че трябва да е на терена и иска да е там. Използваме максимално добре всички наши играчи. Трябва да сме радостни от показаното. При 1:1 се включиха офанзивните ни хора и вкарахме два хубави гола, които ни осигуриха победата. Ако искаме да се борим за предните позиции в класирането, трябва да печелим точките вкъщи и при гостуванията", категоричен е специалистът.