Ивана Ангелова е новият държавен шампион по прескачане на препятствия

След оспорвани паркури на конна база „Фригопан“ в село Царацово приключи Държавният шампионат по прескачане на препятствия за Клас Т, група Б и Аматьори (категории А и Б).

Шампиион в клас Т стана Ивана Ангелова с кон Интро-К Ван'т Катенхай Z (ККС „Хъс“). За нея това е трета титла от първенството на България, след като триумфира през 2022 и 2023 година.

Преди месец Ангелова записа поредно силно представяне на най-престижния форум за млади коне в света – FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses в Ланакен (Белгия), като в общото подреждане след двете квалификационни изпитания, тя зае 48-о място и остана на крачка от класиране за големия финал. Преди това 21-годишната ездачка спечели бронз в категорията Млади коне на Балканиадата по прескачане на препятствия в Солун, Гърция.

Сребърното отличие заслужи Десислава Миланова с Диамант (ККС „Агалар“), Топ 3 затвори Апостол Тенев в тандем с Жю т'ем Семили (ККС „Тенев и син“).

В клас Л, група Б отново победата е за талантливата Ивана Ангелова, но този път с кон Ошкош. Калина Стойчева с Калида Ейч Ес (ККС „Пълдин“) завърши на второ място, трета се нареди Мартина Агопян с Шамарел Z (ККС „Тракиец“).

​Държавен шампионат при аматьорите, категория А е Ангела Фурнаджиева с Бум Бум Семили (ККС „Тенев и син“, а в категория Б първенец е Николета Стоянова в тандем с Флора (ККС „Кабиюк - Шумен“).

С държавния шампионат бе поставена точката на сезона в дисциплината прескачане на препятствия.