Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Ивелин Михайлов: Резултатите от изборите са честни, това е вотът на народа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Румен Радев няма да го закачаме и няма да се кандидатираме за президентски избори, защото е смешно, каза Михайлов

Ивелин Михайлов
Снимка: БТА
Резултатите от изборите са честни. Стана най-доброто, което можеше. Това е вотът на народа, каза лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов в изявление за предсрочните парламентарни избори в ютуб канала „Свободен глас“, публикувано в официалната му страница във Фейсбук.

Според резултатите при 96.41% обработени протоколи „Величие“ остава под под 4-процентовата бариера за влизане в Народното събрание с 3,12% подкрепа.

"Предварително казах, че ако влезем с 4% няма градация и няма смисъл. По-добре (бел.ред. гласовете) да отидат за Румен Радев и той да си носи отговорността. Това, което ще направим, е да станем партия само за нашите членове и тесни симпатизанти", коментира Михайлов.

Според Ивелин Михайлов ще има хора от "Величие" които ще искат касиране.

"При мен ситуацията е такава, че искам да бъда обективен, не да нагласям реалността така, както ми се иска. Не сме се предали, но трябва да уважаваме вота на хората", заяви Ивелин Михайлов.

"Нашата идея беше за държава, в която знаещият и можещият да просперира, а олигарсите да имат равни права с обикновения човек. Сега нещата са различни – олигарсите си имат абсолютна власт. Ако утре някой ме викне на протест, „Величие“ ще защитава само своя електорат, няма да защитава други хора", посочи той.

Румен Радев няма да го закачаме и няма да се кандидатираме за президентски избори, защото е смешно, каза Михайлов.

Той предупреди новата власт, да няма репресии срещу хората на „Величие“, защото те ще се активизират и добави, че „Величие“ от тук нататък ще се структурира и икономически, и политически ще подобри живота на своите избиратели и членове.

Моите действия вече не са като представително лице, а като редовен член и това, което аз ще направя не влияе върху организацията. Досега бяхме партия на целия народ, а сега сме партия на определен сегмент, отбеляза Михайлов.

