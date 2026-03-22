Ивелин Попов: Телефоните правят младите футболисти по-мързеливи

Бившият капитан на националния отбор на България Ивелин Попов направи любопитно сравнение между предишните поколения футболисти и съвременните играчи.

Халфът, който наскоро се раздели с Арда Кърджали, говори пред руското издание "Чемпионат“ за периода си в Спартак Москва и промените във футбола през годините.

"Когато Спартак спечели няколко шампионски титли подред, хората биха казали, че това поколение е било по-силно. Не обичам да сравнявам. Тогава имаше само футболна топка. Сега има толкова много разсейващи фактори, като телефони. Те правят хората мързеливи – не искат да полагат усилия в спорта“, коментира Попов.

Той подчерта, че в миналото мотивацията на младите е била различна, а спортът е заемал централно място в живота им.

"Преди всяко дете мечтаеше да стане футболист или баскетболист. Играехме във времена, когато на стадионите идваха по 70-75 хиляди зрители. Преживяхме това време“, добави бившият национал.

Попов призна, че съвременният футбол изисква адаптация към новите реалности, а по-възрастните поколения трябва да помогнат на младите да се развиват.