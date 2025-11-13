БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ивет Лалова отказа поканата да се включи в новия УС на БФЛА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Запази

Истинското доверие, уважаеми господин Президент, не се назначава. То се гласува, гласи позицията на легендарната лекоатлетка, която се обърна към Георги Павлов.

Ивет Лалова
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ивет Лалова-Колио отказа поканата на Георги Павлов да се включи в новоизбрания Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Участничката на пет олимпиади излезе с позиция в социалните мрежи, където се аргументира защо няма да приеме предложението на новия президент на БФЛА.

Тя окачестви като неприятно това, което се случи на Общото събрание за избор на ново ръководство на централата преди няколко дни като неприятна изненада. Легендарната лекоатлетка се обърна към новия президент и заяви, че ще продължи да защитава атлетите.

Ето какво гласи изявлението на Лавова:

Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите.

Това, което се случи по време на Общото събрание за избор на ново ръководство на Българската федерация по лека атлетика, беше неприятна изненада. Моята независима кандидатура за представител на състезателите в Управителния съвет беше отхвърлена в една игра на противопоставяния между лагери, към които нямам никакво отношение. Зная, че намеренията на онези, които само часове преди събранието разпространиха моето име като кандидат, бяха добри, и искрено ги ценя. Но обстоятелствата, при които това се случи – довели до отхвърлянето на кандидатурата ми от мнозинството клубове – показаха колко трудно понякога е да се преодолеят предразсъдъци и погрешни тълкувания, когато човек реши свободно и убедено да се включи в промяната.

Мога с пълно спокойствие да заявя, че случилото се на събранието по никакъв начин не отразява топлината, уважението и обичта, които винаги получавам от хората в основата на лекоатлетическото движение в България — още повече в този момент. Това ме окуражава и ми дава сили да продължа битката, за да може гласът на атлетите да заеме своето заслужено място в управленските органи на федерацията.

Съжалявам, но не мога да приема поканата на новоизбрания президент Георги Павлов да стана част от Управителния съвет след евентуална бъдеща промяна в устава.

Мнозинството от представителите на клубовете, поддавайки се на вредни противопоставяния, ясно изразиха своята воля, като ми отказаха правото да бъда пряко избрана в съвета. В светлината на това решение не бих могла да приема като „жест на добра воля“ едно последващо включване по инициатива на човек, който чрез своя „ментор“ е допринесъл за оформянето на тази воля. Това би било единствено опит за неумела поправка на акт, който – независимо от моето име – не прави чест на българската лека атлетика.

Истинското доверие, уважаеми господин Президент, не се назначава. То се гласува. Навсякъде по света, където леката атлетика ме е отвеждала, съм виждала, че успешните федерации отдавна включват в управлението си хората, които са издигнали името на страната си на международната сцена. Те ценят техния опит като мост между миналото и бъдещето — като гаранция за морал, прозрачност и визия.

Благодаря все пак за поканата — още повече защото присъствието на жени в управленските структури на федерацията е било изключение в отделни периоди и липсва напълно в последните 20 години. Това само подчертава колко наложителна е промяната и колко важно е равенството между половете да бъде реалност, а не само принцип на хартия — така, както го изискват и утвърждават Световната атлетика (World Athletics).

За мен случилото се не е поражение, а потвърждение, че пътят към по-силна, по-модерна и наистина ориентирана към нуждите на атлетите федерация минава през ново поколение лидери и чрез истинския глас на състезателите.

Пожелавам на всички избрани успешна и ползотворна работа през следващите пет години.

Аз ще продължа да подкрепям и защитавам атлетите навсякъде, където мога — не от заседателна зала, а от сърце.

С уважение,

Ивет Лалова.

Свързани статии:

Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Всички легенди имат място в атлетиката, аз ще се погрижа на...
Чете се за: 04:47 мин.
Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика
Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика
Изненадващо извън състава на УС остана една от най-големите звезди...
Чете се за: 01:47 мин.
#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Ивет Лалова-Колио

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
2
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
3
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
4
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за...
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
5
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
6
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Лека атлетика

Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг
Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг
Кенийски атлети със златото на Маратон Бургас Кенийски атлети със златото на Маратон Бургас
Чете се за: 03:35 мин.
Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА
Чете се за: 00:40 мин.
Иван Колев: Тези хора се подиграха с всички атлети в България Иван Колев: Тези хора се подиграха с всички атлети в България
Чете се за: 01:35 мин.
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Чете се за: 04:47 мин.
Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026 След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания? "Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Подписвам невероятен закон, страната ни работи отново":...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ