ИЗВЕСТИЯ

Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 01:40 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Изабелла Шиникова достигна до четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира в Брашов

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Лидия Енчева отпадна във втория кръг на сингъл.

Изабелла Шиникова
Снимка: БФ Тенис
Изабелла Шиникова намерия място на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 българка победи убедително 19-годишната Рут Явериас (Испания) с 6:0, 6:3. Срещата продължи 74 минути.

Шиникова спечели първите десет гейма в мача, а за място на полуфиналите ще играе срещу победителката от мача между румънките Патрисия Тиг и Бриана Сабо.

Друга националка Лидия Енчева отпадна във втория кръг на сингъл след поражение от Елена Бертеа (Румъния) с 0:6, 2:6 за час и 18 минути игра.

По-късно днес Изабелла Шиникова, Лидия Енчева и Дария Великова ще играят на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Третите поставени Шиникова и Нина Варгова (Словакия) ще се изправят срещу Сапфо Сакелариди (Гърция) и Оана Симион (Румъния), а Лидия Енчева и Дария Великова в тандем ще играят срещу вторите поставени японки Канако Моризаки и Акико Омае.

Product image
